شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكرم المتفوقين دراسياً من أبناء شهداء الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الداخلية احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين فى كافة المراحل الدراسية، تحت رعاية وزير الداخلية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

ونقل قيادات الوزارة تحيات وتقدير وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والاعتزاز، لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث تم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية.

من جانبهم، أعرب أسر وأبناء الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد امتداد لتكريم آبائهم من الشهداء الأبرار الذين دافعوا عن الحق لكى يأمن الجميع.



أبناء الشهداء

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تكريم أبناء الشهداء

يأتى ذلك تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة باعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.