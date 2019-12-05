شكرا لقرائتكم خبر عن اشتهر بلقب "البابا المحارب".. 8 معلومات عن البابا يوليوس الثاني فى ذكرى ميلاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الخميس 5 ديسمبر، ذكرى ميلاد البابا يوليوس الثاني، بابا الكنيسة الكاثوليكية الرومانية من 1503 إلى 1513.

الخليج 365 يقدم 8 معلومات عن البابا يوليوس الثانى فى ذكرى ميلاده كما يلى:

1_ولد البابا يوليوس الثانى فى مثل هذا اليوم 5 ديسمبر 1443،وولد باسم جوليانو دلا روفيرى.

2_وصل جوليانو إلى الكردنالية في السابعة والعشرين من عمره، وظل فيها 33 عاما قبل أن يرقى إلى المنصب الذي كان يرى أنه حقه الواضح.

3_انتخب الكاردينال جوليانو دِلا روفرى، بابا في عام 1503.

4_أصبح جوليانو دلا روفرى البابا السادس عشر بعد المئتين للكنيسة الكاثوليكية.

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5_جرت العادة عند انتخاب الباباوات الجدد، أن يختاروا الاسم الذي يحملونه مدة جلوسهم على العرش البابوي، ومن ثم اتخذ جوليانو لقب يوليوس الثاني، وعن سبب اختياره هذا الاسم كشف مؤرخون أنه كان لإعجابه بالرومانى يوليوس قيصر.

6_عرف عن البابا يوليوس الثاني براعته العسكرية، وحبه للفنون، حتى اشتهر بلقب "البابا المحارب".

7_وضع البابا يوليوس الثاني، حجر الأساس لبناء كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان

8_ظل البابا يوليوس الثانى بابا الكنيسة الكاثوليكية حتى وفاته فى 21 فبراير عام 1513.