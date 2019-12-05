شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 17 قافلة طبية مجانية بالمحافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية، إنه سيتم إطلاق و3 قوافل طبية فى مناطق الرقة الغربية مركز العياط محافظة الجيزة، ووادى سلاف وسهب مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والدرافيل 49 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، فى يومى 6 و7 من الشهر ذاته.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية فى يومى 7 و8 ديسمبر الجارى فى مناطق المنيرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، والزهيرى محافظة الفيوم، وأولاد يحيى قبلى مركز دار السلام محافظة سوهاج، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والغربنيات مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وأبوغادر مركز أرمنت محافظة الأقصر، و83 مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وقفطان الشرقية مركز سمسطا محافظة بنى سويف، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتى البصيلية قبلى مركز ادفو غرب محافظة اسوان، ودير الأنبا بيشوى المعصرة مركز حلوان محافظة القاهرة، وذلك في يومي 8 و9 من شهر ديسمبر الحالى.

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كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 9 و10 ديسمبر في مناطق القهقوقية مركز الرحمانية محافظة البحيرة، والعاشر مركز جنوب بورسعيد، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة بورسعيد، وإفنيش مركز نبروه محافظة الدقهلية، والنويرات مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، والأربعين 1 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، إضافةً إلى قافلتين طبيتين بمنطقتي كفر الحوالة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، والقطا مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وذلك في يومي 10 و11 ديسمبر.