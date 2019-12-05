شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: قضبان بالكامل اتسرقت من خطوط السكة الحديد بعد انفلات 2011 الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النقل إنه فى أعقاب 2011 تمت سرقة خط سكة حديد العريش والفردان، مستطردا: "قضبان بالكامل سرقت فى أعقاب الانفلات الأمنى بعد 2011"، لافتا إلى أنه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمت استعادة خط سكة الحديد وتم التعاقد مع شركة صينية بإنشاء كوبرى مزدوج وسكتين جديدتين لاستعادة تشغيل الخط لنقل البضائع لأهالى سيناء.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بهيئة ميناء الإسكندرية، أن تكلفة استعادة الخط تتجاوز 102 مليون دولار وتنفذها الهيئة الهندسية لصالح هيئة السكة الحديد، مشيرا إلى أنه نحتاج حوالى 50 مليون دولار لاستكمال تشغيل الخط.

وأكد أنه خلال عام سيكون الكوبرى انتهى واستعادة خط سكة الحديد لنقل بضائع إلى سيناء من خضروات ومواد بناء وكافة البضائع.