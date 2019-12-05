شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: قضبان بالكامل اتسرقت من خطوط السكة الحديد بعد انفلات 2011 الأمنى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بهيئة ميناء الإسكندرية، أن تكلفة استعادة الخط تتجاوز 102 مليون دولار وتنفذها الهيئة الهندسية لصالح هيئة السكة الحديد، مشيرا إلى أنه نحتاج حوالى 50 مليون دولار لاستكمال تشغيل الخط.
وأكد أنه خلال عام سيكون الكوبرى انتهى واستعادة خط سكة الحديد لنقل بضائع إلى سيناء من خضروات ومواد بناء وكافة البضائع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل: قضبان بالكامل اتسرقت من خطوط السكة الحديد بعد انفلات 2011 الأمنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.