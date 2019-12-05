محافظ القاهرة يتفقد اعمال تطوير شارع ترعة الإسماعيلية بالزاوية الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة شارع ترعة الإسماعيلية بحضور اللواء هشام عصمت رئيس حى الزاوية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالشارع. Advertisements ووجه محافظ القاهرة سرعة تطوير الشارع من رصف وإنارة وتشجير، والتأكيد على مديرية الطرق بسرعة إعادة الشئ لأصله. كان الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية أجرى زيارة لحى الزاوية الحمراء، التقى خلالها قيادات الحى وقام بمراجعة ما تم إنجازه من أعمال فى مجال النظافة والإشغالات والإنارة والتشجير.

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