شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: اعتبارا من يناير تعيين رئيس لـ"هيئة التأمينات" غير الوزير لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها ظلت طوال فترة عملها فى الوزارة، تحرص على حقوق أصحاب المعاشات، ومن أهم المفات التى تم إنجازها استرداد 877 مليار جنيه وفض التشابكات بشكل نهائى مع وزارة المالية، كما تمت زيادة المعاشات خلال الـ 6 سنوات بنسبة 67% وكذلك زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه، بجانب إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات فى كل القوانين السابقة، حيث يتضمن عدد من المزايا، حيث يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا.

وأضافت غادة والى، خلال لقائها مع الصحفيين اليوم/ أنه تمت إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات واعتبارا من أول يناير سيصبح لهيئة التأمينات الاجتماعية رئيس مجلس إدارة غير الوزير، وستكون هيئة مستقلة ويمنح لها صلاحيات أكثر فى استغلال أموال التأمينات، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد وتسليمها إلى مجلس الوزراء أمس.



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (1)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (2)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (3)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (4)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (5)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (6)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (7)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (8)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (9)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (10)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (11)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (12)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (13)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (14)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (15)