اكتشف مبدأ التأكد أهم مبادئ الفيزياء الحديثة.. 8 معلومات عن الفيزيائى فيرنر هايزنبيرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفيزيائى الألمانى فيرنر كارل هايزنبيرج، الحاصل على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1932. الخليج 365 يقدم 8 معلومات عن هايزنبيرج فى ذكرى ميلاده كما يلى: الخليج 365 يقدم 8 معلومات عن هايزنبيرج فى ذكرى ميلاده كما يلى: 1_ولد فيرنر كارل هايزنبيرج فى ألمانيا فى مثل هذا اليوم 5 ديسمبر 1901. 2_حصل فيرنر كارل هايزنبيرج على الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة ميونخ عام 1923. 3_عمل هايزنبيرج مساعداً للفيزيائي الدنماركي نيلز بور فى الفترة بين عامى 1924 و 1927. Advertisements 4_ظهرت أولى أبحاثه عن نظرية الكم سنة 1925. 5_وفى عام 1926 ظهرت صياغة هايزنبيرج لمبدأ عدم التأكد أهم مبادئ الفيزياء الحديثة. 6_حصل فيرنر كارل هايزنبيرج على جائزة نوبل لعام 1932. 7_من مؤلفاته الجزء والكل والفلسفة والفيزياء والطبيعة في الفيزياء. 8_توفي فيرنر كارل هايزنبيرج علم 1976 عن عمر يناهز 74 عامًا.



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