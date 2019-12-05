رئيس الوزراء: إطلاق مهمة بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإطلاق الرسمي لمهمة بعثة الآلية الافريقية لمراجعة النظراء، والتي تعنى بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد فى القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعاً، بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن الإطلاق الرسمي لمهمة البعثة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وبعثة المراجعة الطوعية من جانب الآلية الافريقية لمراجعة النظراء برئاسة البروفيسور إبراهيم جمبارى، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، وأعضاء اللجنة الوطنية برئاسة السفير اشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، ورؤساء وممثلي مراكز الأبحاث الوطنية.

وخلال الاجتماع، رحب رئيس الوزراء برئيس بعثة المراجعة الطوعية والوفد المرافق له، مشيداً بالتعاون القائم مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، ومؤكداً أن الآلية هي أداة افريقية هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعي الدول الأفريقية لتحقيقها، حيث يعد تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية الشقيقة علي مختلف الأصعدة سواء القطاع العام أو الخاص، احد الأهداف الرئيسية، معرباً عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق نقلة في التعاون في المجالات الأربعة التي تم اعداد التقرير إستناداً إليها، وتعزيز أطر التعاون القائمة مع الآلية وبين الدول الأفريقية حتي تستفيد باقي الدول الأفريقية من التجربة المصرية في هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعكف خلال الفترة الحالية علي مواصلة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاجتماعي والإقتصادي، فضلاً عن المشروعات القومية الجاري تنفيذها علي مستوي الجمهورية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم إنشاؤها بأحدث الأنظمة التكنولوجية الذكية، مضيفاً أن الإصلاحات التي نعمل علي تنفيذها سواء الهيكلية أو التشريعية تهدف إلى تحسين مستوي معيشة المواطنين، وتعزيز الحوكمة.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يٌشدد دوماً على ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، في كل القطاعات الحكومية والخاصة، مضيفاً أن مصر قطعت خلال السنوات الخمس الماضية أشواطاً كبيرة في هذا المجال.

ومن جانبه، تقدم البروفيسور إبراهيم جمبارى، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، بالشكر علي ما لاقته البعثة من ترحيب وحفاوة استقبال منذ وصولهم، فضلاً عن تعاون المسئولين المصريين بهدف تحقيق الهدف من الزيارة.

Advertisements

ونوه رئيس بعثة المراجعة الطوعية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء إلى أن البعثة تقوم بزيارة مصر بهدف القيام بعملية المراجعة الطوعية "لتقرير التقييم الذاتي" -الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية المصرية والذي تم اعتماده من اللجنة الوطنية- والمقدم من مصر في إطار عضويتها بالآلية، وذلك تمهيداً لأن يتم عرض تقرير المراجعة الطوعي علي القمة المقبلة للآلية المقرر عقدها على هامش أعمال قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا في فبراير 2020، بهدف الإستفادة من التجارب الناجحة للدول محل المراجعة، ودعم جهود تلك الدول في إجراء الإصلاحات وفقاً لبرنامج العمل الوطني.

وتقدم البروفيسور إبراهيم جمبارى نيابة عن بعثة المراجعة بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على المجهود الضخم الذي تبذله الدولة المصرية لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والإجتماعي، فضلاً عن مشروعاتها القومية الجاري تنفيذها علي مستوي الجمهورية، مشيداً بقيام الحكومة المصرية بإعداد تقرير التقييم الذاتي وتقديمه إلى الآلية، وهو ما يُؤكد على جدية الدولة المصرية وتطلعها إلي الإرتقاء بآفاق التعاون مع الآلية ومع اشقائها الأفارقة إلى أرحب المستويات بهدف تحقيق مصالح مشتركة للشعوب الأفريقية. كما ثمن أعضاء بعثة المراجعة الطوعية للآلية الافريقية لمراجعة النظراء الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق أهداف الآلية الافريقية لمراجعة النظراء علي الصعيد الأفريقي.

وخلال الاجتماع، نوهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن مصر كانت حريصة على إعداد تقرير التقييم الذاتي في إطار عضويتها بالآلية الافريقية للنظراء، وفي ضوء رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاتحاد الأفريقي في المرحلة الحالية، وتأكيداً لدور مصر الريادي في أفريقيا، فإن استيفاء مصر لعملية المراجعة يمثل خطوة هامة تضاف إلى رصيدها في القارة، كما أن إعداد التقرير الوطني يٌعد إسهاماً من مصر في تبادل خبراتها في مجال الحوكمة مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن تقرير التقييم الذاتي تم إعداده بالتوافق مع رؤية مصر الإستراتيجية 2030، وأجندة التنمية المستدامة 2063، موضحة أنه على الرغم من التحديات القائمة إلا أن الدولة المصرية حريصة من خلال كافة الإصلاحات التي تعمل على تنفيذها في مختلف القطاعات، أن تركز على النهوض بالعنصر البشرى ورفع قدراته وتطويره بإستخدام أحدث الأساليب العلمية.

وفي ختام اللقاء، قام الدكتور مصطفي مدبولي بتسليم نسخة من تقرير التقييم الذاتي الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية المصرية والذي تم اعتماده من اللجنة الوطنية والمقدم من مصر إلى الآلية في إطار عضويتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الآلية الافريقية لمراجعة النظراء، هي مبادرة إفريقية خالصة تبناها عدد من رؤساء الدول الافريقية وفي مقدمتهم مصر، وتعنى بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد فى القارة الافريقية، وتختص بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والادارة، بالاضافة إلى حوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقوم الدول الاعضاء فى الآلية بعملية تقييم ذاتى بشكل طوعى لادائها فى المجالات الاربعة السابقة. وبدأت الآلية عملها بالفعل في 9 مارس 2003 كأداة أفريقية للرصد والتقييم الذاتي في مجال الحوكمة بمفهومها الشامل، وهي تستهدف في المقام الأول تبادل الخبرات وتعزيز افضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الافريقية للإسراع بوتيرة التنمية والتكامل في القارة، وتنفيذ سياسات إصلاحية تخضع لملكية القارة ولا يتم املاؤها من خارجها.

جدير بالذكر أن وفداً من الآلية الافريقية لمراجعة النظراء كان قد قام بزيارة مصر في أواخر عام 2016، والتقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أكد الرئيس دعم مصر لأهداف الآلية انطلاقاً من الخطوات التي تتخذها مصر لإرساء مبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة على المستوى الوطني، وحرصها على التعاون الوثيق مع أشقائها الأفارقة في هذا المجال.