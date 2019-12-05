لماذا تأخر الشتاء؟.. الأرصاد ترد على تساؤل حيّر المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة استقرار واضحة في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية.

وأضاف شاهين، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية بالنسبة هذه الفترة من العام، متابعًا: "الناس بتسأل الشتاء فين وليه اتأخر؟ الشتاء سيبدأ 23 ديسمبر الجاري، والمعدلات المناخية بتاعتنا بتتاخد من حوالي 50 سنة فاتت، ودرجات الحرارة الحالية في معدلاتها السنوية المعتادة".

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وواصل: "إحنا عارفين فصل الخريف فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، ودائمًا ما تكون الفصول الانتقالية تشهد تغيرات جوية حادة وعنيفة، لكن الخريف اختلف في أمور معينة، في الماضي عندما تكون هناك موجات باردة كانت درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لها".

وأوضح شاهين أن الطقس سيكون دافئ خلال ساعات النهار وبارد خلال فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة.

ونصح المواطنين بمتابعة النشرة الجوية بشكل يومي صباحًا أو مساء، وارتداء ملابس شتوية؛ لأنه بمجرد غياب الشمس تقل درجات الحرارة عن وقت النهار بمقدار 10 درجات.