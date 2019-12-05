بعد إعادة تأهيلها.. الوزير: دخول جرارات جديدة للخدمة نهاية ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن جارٍ الانتهاء من تأهيل جرارين بالسكة الحديد، ومن المقرر وضعهما للتشغيل مجددًا نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك في كلمته على هامش تسلم وزارة النقل، اليوم، أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، ضمن صفقة الـ110 جرار.

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وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل 81 جرارًا، تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 جرار ودخولهما التشغيل أكتوبر الماضي، ويجري حالياً إعادة تأهيل 2 جرار أخرين.

وأشار إلى أن إعادة التأهيل تتم بقطع الغيارات الأصلية ويتم تنفيذها في ورشة التبين وبأيدى عمال مصريين، وتحت اشراف خبراء أجانب من الشركة الموردة.

أكد الوزير أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية.