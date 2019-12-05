محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهاء الجهاز اليوم الخميس من تقييم 6466 مهندسا تقدموا لشغل 150 وظيفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك خلال الفترة من 18 نوفمبر الماضي حتي 4 ديسمبر الجاري، وذلك في تخصصات "الميكانيكا، الكهرباء، إلكترونيات، مدني، عمارة والاتصالات".
وقال رئيس الجهاز - في تصريحات صحفية اليوم - إن المتقدمين أدوا عدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدارات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي، كما أدى المتقدمون اختبارا يتعلق بتخصص الوظيفة التي يرغب المتقدم في شغلها.
يذكر أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تتم بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس.
كانت هذه تفاصيل خبر "التنظيم والإدارة": تقييم 6 آلاف مهندس لشغل 150 وظيفة بالسكة الحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.