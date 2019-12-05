يقظة ضابط المباحث تسقط هارب من أحكام قضائية بمدخل الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص هارب من تنفيذ أحكام قضائية بطريق السويس.

البداية عندما تمكن النقيب نديم ندا، ضابط مباحث مكتب المساكن أثناء تواجده بارتكاز مدخل الشروق بطريق السويس، من ضبط "و.ر"، مقيم الخانكة والهارب من حكمين في القضايا رقم 266 لسنة 2019 جنايات الخانكة إكراه على توقيع بالسجن 10 سنوات، والقضية رقم 6571 لسنة 2017 تبديد بالحبس 3 أشهر.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعقيد هاني القطان، مفتش المباحث، اعترف بصحة الأحكام.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.