محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، خلال شهر نوفمبر الماضي من ضبط 85 حالة تزوير للسفر وتنفذ 1863 حكمخلال حملة أمنية مكبرة بمطار القاهرة وداخل وخارج الصالات.
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بإشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، خلال شهر نوفمبر 2019 عن ضبط 85 حالة تزوير للسفر أو الدخول للبلاد حيث تبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة القادم منها أو المتوجه إليها، تنفيذ 1863 حكم قضائي "جنح وجنايات"، ضبط 4 قضايا سرقة، ضبط 20 قضية مخدرات.
كما ضُبط 13 قضية تهريب نقد، ضبط قضية تهريب آثار وعملات أثرية، ضبط 28 قضية تهريب بضائع، ضبط 28 قضية هجرة غير شرعية وتسلل وتسفير عمالة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال شهر.. ضبط 85 حالة تزوير بجوازات سفر و20 قضية مخدرات بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.