بعد 9 سنوات هروب.. الداخلية القبض على هارب من سجن أبو زعبل مختبئا بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث ثورة يناير 2011 مختبئا في الموسكي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط قسم شرطة الموسكي، مفادها أن "ي.م" 51 سنة ع درب الطباخ ـ دائرة قسم شرطة باب الشعرية وأخر بدائرة قسم شرطة السلام ثان، والمطلوب التنفيذ علية في 2 حكم حبس جزئي " تبديد " بأجمالي حبس سنة وشهر والهارب من سجن أبي زعبل خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 1580 لسنة 2007 م جنايات كرداسة / جيزة "هتك عرض" والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات، يتردد على دائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

جاري عرضه على النيابة العامة، ومخاطبة قطاع مصلحة السجون لرفعه من قوائم الهاربين.