ضبط أدوية مهربة جمركيا داخل صيدلية بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط كميات كبيرة من الأدوية الطبية المهربة جمركياً والمحظور تداولها بالصيدليات بقصد الاحتكار، وبيعها بأسعار أعلى من أسعارها داخل صيدلية ومخزن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قيام مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بحيازة كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركياً داخل مخزن ملحق بالصيدلية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المخزن المشار إليه، حيث أمكن ضبط عامل، مقيم بمحافظة الدقهلية) وعثر بداخله على أدوية مهربة جمركيا ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد بإجمالي (8070 قرص، 8 زجاجات شراب، 41 أمبول، أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية محظور تداولها داخل البلاد بإجمالي (3590 قرص، 53 أمبول، 5 زجاجات)، أدوية مسجلة بوزارة الصحة في غير الأماكن المرخص لها بذلك بإجمالي 82 برطمان، 231 قمع وكيس، 6 أمبول، 17 زجاجة.

بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص، وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها لصالح مالك الصيدلية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.