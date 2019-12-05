دافع عن فتاة من التحرش.. تفاصيل مقتل شاب على يد عاطلين بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لأمن القاهرة، تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقين أثناء دفاعه عن فتاة من التحرش بالمرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا يفيد تلقي قسم شرطة المرج إشارة من مستشفى الزيتون التخصصي تفيد استقبالها "سمير. م" 30 سنة، عامل ستائر وصاحب فرش ملابس كائن بشارع الفريد بمنطقة عزبة النخل دائرة القسم، توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالقلب، إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

ودلت التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه و"ع. م" 35 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، وشقيقة "ا. م" 23 عاطل.

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وأضافت أنه على خلفية مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم الثاني بسبب قيام الأخير بمعاكسة إحدى الفتيات ـ حال مروره أمام فرش الملابس محل عمله، قام على أثرها المتهم الثاني بالاستعانة بشقيقه المذكور لمناصرته وأحضر سلاح ناري "بندقية خرطوش" لإرهاب الضحية "سمير" وتعدى عليه الأول بسلاح أبيض " سكين " محدثاً إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته ولاذا بالفرار.

أمكن التوصل لمكان اختباء المتهم الأول بمسكن أحد أشقائه بمنطقة مساكن فناره ـ مركز فايد / الإسماعيلية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه المتهم الثاني.

وأقرَّ بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بمنطقة الزراعات بمدينة فايد / الإسماعيلية، وتم بإرشاده ضبط المتهم الثاني بمكان اختبائه بقطعة أرض فضاء كائنة بمنطقة سكنهما بالخصوص / قليوبية، وبحوزته سلاح ناري " بندقية خرطوش.

وأيد المتهم الثاني أقوال شقيقه وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع واستخدامه في المشاجرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.