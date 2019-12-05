لصالح سارة نخلة.. تأييد حبس أحمد عبدالله محمود سنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الخميس، برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان أحمد عبدالله محمود، وأيدت حبسه سنتين لعدم سداده إيصال أمانة لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت برفض المعارضة المقدمة من أحمد عبدالله محمود على حكم أول درجة القاضي بمعاقبته سنتين لعدم سداده إيصال الأمانة.

كانت محكمة جنح أكتوبر قضت غيابيًا بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة، لاتهامه بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها.