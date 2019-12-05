ماتوا في حضن أمهم.. أقوال جدة ثلاثة أطفال انهار عليهم "عقار المدابغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

استمعت نيابة مصر القديمة لأقوال "وفاء. ع" جدة ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم مع والدتهم في انهيار عقار بمصر القديمة.

وقالت "وفاء" إنّ نجلها يقضي عقوبة السجن، وترك لها زوجته وأطفالها الثلاثة بينهم رضيع لتعتني بهم، وأنهم يعيشون في الطابق الأول لعقار مكون من 3 طوابق بمساحة 60 مترًا بمنطقة المدابغ.

وأضافت السيدة الخمسينية أنها يوم الواقعة فوجئت باتصال من أحد الجيران يخبرها بسقوط العقار ما أدى لوفاة زوجة ابنها وأطفالها الثلاثة.

وأوضحت أن الأهالي بمساعدة رجال الإنقاذ نجحوا في انتشال الضحايا الأربعة من تحت الأنقاض، حيث عثروا على زوجة ابنها تحتضن طفلها الرضيع أثناء إطعامه وبجانبها الطفلان الآخران نائمان وقت سقوط العقار.

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وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 متهمين بالتسبب في سقوط العقار، وبإحالتهم للنيابة قررت حبسهم مع التصريح بدفن جثث الضحايا.

وكشفت التحقيقات أن مالك العقار باع عروقًا خشبية خاصة بسقف الطابق الأخير بالعقار لـ"أ. س" صاحب عربة فول بمنطقة سور مجرى العيون دائرة القسم، فأرسل الأخير عاملين لخلع العروق وتسليمها إليه ما تسبب في انهيار العقار.

وقال اللواء علاء خليل، رئيس حي مصر القديمة في تصريحات صحفية أن أسرة السيدة المتوفاة وأطفالها الثلاثة ليسوا مدرجين فى كشوف المستحقين لوحدات سكنية خلال إزالة منطقة المدابغ ونقل سكانها إلى "الأسمرات".

وأوضح أن المتهمين اعتقدوا بإخلاء السكان من العقار، وحاولوا الحصول على العروق الخشبية فانهار على الضحايا.