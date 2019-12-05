مصر | القبض على مقاول هارب من 1.6 مليون جنيه غرامات بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مقاول هارب من 1.6 مليون جنيه غرامات بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة من القبض على مقاول هارب من أحكام مباني بمنطقة الزيتون، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقى مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط

"م. ع. س"، 30 سنة، مقاول ومقيم شارع حسن خليل بدائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 27437830 لسنة 2014م الزيتون مباني والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت مليون وستمائة سبعة وأربعون ألف ومائتان وعشرة جنيه (1.647.210).

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

