مصر | "شهيد الشهامة".. بائع ملابس يفقد حياته دفاعا عن فتاة بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شهيد الشهامة".. بائع ملابس يفقد حياته دفاعا عن فتاة بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعدى عامل وشقيقه، على بائع ملابس بالضرب محدثين إصابته التي أودت بحياته بمنطقة المرج، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.

ووردت إشارة من مستشفى الزيتون التخصصي تفيد استقبالها "س. م. إ" سنة، 30 عامل ستائر وصاحب فرش ملابس كائن بشارع الفريد بمنطقة عزبة النخل دائرة القسم ومقيم بذات العنوان ( توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالقلب )، إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وكل من: "ع. م. م"، 35 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم 12 حارة عثمان بن عفان الخصوص، قليوبية وأصل بلدته أبو تيج أسيوط "ع. م. م" 23 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان شقيق الأول، على إثر مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم الثاني بسبب قيام الأخير بمعاكسة إحدى الفتيات حال مروره أمام فرش الملابس محل عمله، قام على إثرها، المتهم الثاني بالاستعانة بشقيقه المذكور لمناصرته وأحضر سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" لإرهاب المجني عليه وتعدى عليه الأول بسلاح أبيض سكين محدثًا إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته ولاذا بالفرار.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الأول بمسكن أحد أشقائه بمنطقة مساكن فناره بمركز فايد الإسماعيلية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه المتهم الثاني، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بمنطقة الزراعات بمدينة فايد الإسماعيلية.

وتم بإرشاده ضبط المتهم الثاني بمكان اختبائه بقطعة أرض فضاء كائنة بمنطقة سكنهما بالخصوص قليوبية

وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش ماركة ماجنم تركي الصنع عيار 12 مم، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع واستخدامه في المشاجرات تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.