مصر | بـ"عبوات قطرة و5 آلاف قرص مخدر".. سقوط 47 ' ديلر' في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"عبوات قطرة و5 آلاف قرص مخدر".. سقوط 47 ' ديلر' في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 49 متهما، 47 اتجار، 2 تعاطي، عثر بحوزتهم على 1380 جرام حشيش، 5722 قرصا مخدرا، 1650 جرام استروكس، 79 جرام هيروين، 690 جرام بانجو، 360 جرام شادو، 100 جرام بودر، 12 عبوة قطرة ريفوتريل المخدر.