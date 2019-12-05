مصر | عاجل.. اختناق 11 طالبة بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بالوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اختناق 11 طالبة بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بالوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيبت 11 طالبة، بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، بالوادي الجديد، بحالة اختناق، اليوم، بعد استنشاقهن أدخنة متصاعدة من حرق قمامة ومخلفات .

وتلقى اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا بوصول طالبات في حالة اختناق لمستشفى الخارجة العام.

الطالبات المصابات، هن: إسراء حسن محمد، أمنيه سيد أحمد، كريمة ممدوح محمد، سارة محمد محمد، دعاء حمدي محمد، آيَة صلاح مجاور، أسماء محمد فهمي، أسماء نصر محمد، دينا كرم رافع، وجميع أعمارهنّ 16 سنة، كما تبين إصابة مروة كمال سيد، 18 سنة، سها محمد محمد، 17 سنة، وجرى نقلهنّ لمستشفى الخارجة العام للعلاج عن طريق سيارات الإسعاف.