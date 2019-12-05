أخبار مصر | نائب رئيس هيئة الإنتاج الحربي يشهد تدشين العينة الأولى لمجفف الذرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس هيئة الإنتاج الحربي يشهد تدشين العينة الأولى لمجفف الذرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التشغيل التجريبي للعينة الأولى لمجفف الذرة سعة (50 طن كيزان دورة) التي تقوم شركة "حلوان لمحركات الديزل" التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتصنيعه لصالح وزارة الزراعة.

يأتي ذلك الحدث تأكيدًا على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربا فى التعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات والمحافظات والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في المجالات المختلفة، حيث يساعد "مجفف الذرة" الذى سيتم إستخدامه قريبًا فى تلبية احتياجات صناعة الأعلاف من المنتجات الزراعية لمحصول الذرة.