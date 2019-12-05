أخبار مصر | تعرف على شروط قرض تأسيس وتجديد حضانات الأطفال من بنك ناصر

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وتبدأ قيمة القرض من عشرين ألف جنيها، وحتى مائتان ألف جنيه، بدون فوائد، وبمصاريف إدارية 5%.
ويسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، مع احتساب فترة سماح لمدة شهرين بخلاف شهر المنح وتحدد قيمة القرض حسب الموقع الجغرافي والمساحة وأقسام الحضانة.
الفئات المستحقة:-
الشروط:-
بالنسبه للعاملين بالحكومه وقطاع الأعمال وأصحاب المعاشات وورثتها:-
سند لأمر(سند إذنى) بقيمة المديونية يوقع من المقترض.
- بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة أو بدون عمل:
سند لأمر(سند إذنى) بقيمة المديونية يوقع من المقترض
التأمين ضد مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة لعدد 2 ضامن
_ إجراءات الحصول على الخدمة:
صورة البطاقة للمقترض والضامن "سارية"
استيفاء مستندات الضمان وذلك لتقديمها إلى مديريات التضامن التابع لها مقدم القرض.