أخبار مصر | "المبدعات العربيات" يتعرفن على عظمة مصر بالمتحف القومي للحضارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المبدعات العربيات" يتعرفن على عظمة مصر بالمتحف القومي للحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ضيوف الملتقى الثاني للمبدعات العربيات، وذلك في إطار تكريم المجلس الأعلى للثقافة لعدد من المبدعات العربيات واللاتي أسهمن في الارتقاء بالشأن العام وأيضا بناء على رغبة المكرمات العرب في زيارة المتحف.

وقال د. أحمد الشربيني المشرف العام للمتحف القومي للحضارة المصرية، أن تلك الزيارة جاءت ضمن المنتديات الثقافية التي يقوم بها المتحف للباحثين والمهتمين في مجال التراث والإبداع الثقافي والحضاري، وفي إطار دعم العمل الثقافي وإعلاء لشأن المكرمات العرب والتي يبلغ عددهن حوالي 25 مبدعة من 11 دولة عربية هى سوريا والعراق والسودان ولبنان والسعودية والبحرين وفلسطين والإمارات والجزائر والأردن ومصر، حيث تم اصطحابهن في جولة داخل أرجاء المتحف قام بها سيد أبو الفضل كبير أمناء بالمتحف لتعريفهم بما يحتوي عليه من قطع أثرية هامة وإبراز دورة كمؤسسة ثقافية متكاملة.

وعبر أعضاء الوفد عن سعادتهن بتلك الزيارة وأكدن على أن المتحف يضم مقتنيات أثرية رائعة ومبهرة، وأن المتحف ليس فقط عامل جذب سياحي وثقافي جديد ولكنه اضافة للبيئة المحيطة به.

وأكدت البعض منهن على أن المتحف يتميز بوجود لمحة حضارية وثقافية تختلف عن بقية متاحف العالم، وأيضا طريقة العرض وتسلسلها كما يتمتع المتحف بأنه مقام على مساحة كبيرة تجعله يتميز بالتنوع.