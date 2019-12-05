أخبار مصر | شروط الحصول على القروض الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شروط الحصول على القروض الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الفئات المستحقة:
أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.
الشروط:
حال الاقتراض بضمان المرتب:
ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات
تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة
تحويل القسط أو المرتب على البنك.
حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضى:
ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما، تحويل القسط أو المرتب على البنك.
حال الاقتراض بضمان المعاش المعاش المستحق:
تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
إجراءات الحصول على الخدمة:
صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "ساريـــة".
الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض والضــــامن والمستفيــــــــد.
بيان مفردات (مرتب معاش) للمقترض ومرتب الضامن.
(حال قرض الزواج):
تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبه للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لاتزيد مدته عن سبع سنوات."
(حال قرض العلاج):
تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
(حال قرض الحالات الملحة - الطارئة): تقديم المستند الدال على الحالة التى يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.