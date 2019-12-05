أخبار مصر | شروط الحصول على القروض الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر الاجتماعي

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يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعدده وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى عشرة آلاف جنيها وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهريه لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

الفئات المستحقة:



أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات. أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات. الشروط:



حال الاقتراض بضمان المرتب:



ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات

تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

تحويل القسط أو المرتب على البنك. ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنواتتقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولةتحويل القسط أو المرتب على البنك. حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضى:



ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما، تحويل القسط أو المرتب على البنك. ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما، تحويل القسط أو المرتب على البنك. حال الاقتراض بضمان المعاش المعاش المستحق:



تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. إجراءات الحصول على الخدمة:



صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "ساريـــة".

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الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض والضــــامن والمستفيــــــــد.

بيان مفردات (مرتب معاش) للمقترض ومرتب الضامن.



(حال قرض الزواج):



تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبه للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لاتزيد مدته عن سبع سنوات."



(حال قرض العلاج):



تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

(حال قرض الحالات الملحة - الطارئة): تقديم المستند الدال على الحالة التى يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.