أخبار مصر | تعرف على المقاعد الشاغرة بانتخابات التجديد النصفي لنقابة "البيطريين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على المقاعد الشاغرة بانتخابات التجديد النصفي لنقابة "البيطريين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، خلال اجتماعه، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الصنفي، يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجارى، ولمدة 10 أيام حتي 31 ديسمبر الجاري، بدءا من العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصرا، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.

ومن المقرر أن يتم الانتخاب على التالي: