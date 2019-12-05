أخبار مصر | مصرع 58 مهاجرا وخطورة ترامب.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم (تعرف عليها)

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وجاءت الأحداث كالتالي:



لقي 58 مهاجرا مصرعهم بعد غرق قاربهم قبالة شواطئ موريتانيا، والذين كانوا يتوجهون نحو إسبانيا، حيث أصيب القارب بعطب امام الشواطئ الموريتانية عند الكيلومتر 25 من مدينة نواذيبو مما أدى إلى غرقه، ومازالت عمليات انتشال الجثث جارية ولم يتم تحديد جنسيتهم حتى الآن.



أعرب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، عن إستياءه من أن الرئيس دونالد ترامب يعرض أمن البلاد القومي للخطر، خدمة لمساعي إعادة انتخابه في 2020، دعا ترامب بشكل مباشر واضح إلى التدخل الأجنبي في انتخاباتنا، لتحقيق مكاسبه الشخصية(على حد تعبيره)،جاء هذا التصريح، تزامنا مع بدء الكونجرس نقاشا قضائيا لتحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للرئيس تبرر عزله. أعرب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، عن إستياءه من أن الرئيس دونالد ترامب يعرض أمن البلاد القومي للخطر، خدمة لمساعي إعادة انتخابه في 2020، دعا ترامب بشكل مباشر واضح إلى التدخل الأجنبي في انتخاباتنا، لتحقيق مكاسبه الشخصية(على حد تعبيره)،جاء هذا التصريح، تزامنا مع بدء الكونجرس نقاشا قضائيا لتحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للرئيس تبرر عزله. مقتل 7 جنود أتراك شمال سوريا Advertisements



لقى بعد ابتلاعه في إحدى الماكينات بمصنع بالعين السخنة، إن الحادث وقع نتيجة عدم توافر عوامل السلامة والأمان.



وقال، سيد أبو الوفا، خال المهندس،أن محامي المصنع قام بإعطاء رشاوى كبيرة من أجل تغير واقع القضية، مضيفا: "الكثير من العمال في المصنع غير مؤمن عليهم



حذر، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، الدكتور محمد منصور، من عبوات شهير للتخسيس، قائلًا إنهم في الفترة الأخيرة يقوموا بتفتيش جميع المستحضرات الموجودة، والمستحضرات التي يتم الإعلان عنها، وأكد أن المنتج غير مصرح به، ووردت معلومات عنه أنه يوجد به عقار غير مصرح به للتخسيس، لافتًا إلى أنه تم مصادرة 246 كرتونة من المنتج من مخزن غير مرخص، بالإضافة إلى أدوية أخرى غير مسجلة بالوزارة.