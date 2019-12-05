شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة في «مدرسة الاختناقات» بشربين.. و«التعليم»: استبعدنا المدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية انتظام الدراسة بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بشربين في محافظة الدقهلية، الخميس، عقب تطهير المدرسة من المبيد الحشري الذي تسبب في إصابة ماي قرب من 90 طالبة بالمدرسة بالاختناق وصعوبة التنفس.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث بورود بلاغ من مستشفى شربين المركزي باستقبال طالبات من مدرسة الثانوية الفنية بنات مصابات بحالات اختناق داخل المدرسة.

انتقل ضباط المباحث للمستشفى والمدرسة وتبين قيام عامل المدرسة بتطهير أحد الفصول المغلقة بالدور الثالث بمبيد حشري زراعي بعد العثور على قطة ميتة وتصاعدت رائحة كريهة منها، ما تسبب في انتشار رائحة نفاذة في الفصول المجاورة واصابة عدد من الطالبات بالاختناق وصعوبة في التنفس وتم نقل 90 طالبة لمستشفى شربين المركزي.

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر استبعاد مدير المدرسة من العمل وإحالته للتحقيق هو ومدرس الفصل ومشرف الدور والعامل المتسبب في الواقعة.

وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة أن مستشفى شربين استقبلت 89 طالبة مصابة بالاختناق، كما استقبلت مستشفى بلقاس طالبة واحدة توجهت للمستشفى بمعرفة أسرتها لقربها من مدرستها.

وانتقلت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية من المتابعة والتفتيش المالي والإداري لتقصى واقعة اختناق الطالبات والكشف عن المتسببين واحالتهم للشئون القانونية للتحقيق .

وقال المحافظ في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه لا يمكن أن نترك الواقعة تمر هكذا دون محاسبة «لأن صحة أبنائنا الطلاب لها الأولوية، وتم متابعة حالة الطالبات جميعا حتى خروج آخر طالبة من المستشفى«، مشيرًا إلى أنه تم تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بكتابة تقرير مفصل عن الواقعة والمتسببين بالإضافة لتقرير لجنة تقصى الحقائق بمحاسبة المتسبب مهما كان موقعة الوظيفي».