شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: إطلاق مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية «برايد»، والذي ينفذه مركز بحوث الصحراء بمحافظة مطروح، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك بهدف تطوير المجتمعات البدوية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل والتي عقدت بمحافظة مطروح للإعلان عن بدء المشروع، بحضور الدكتور محمد أبو غنيمة، السكرتير العام لمحافظة مطروح، ممثلاً للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتورة دينا صالح، والمدير الاقليمى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية (ايفاد) بالقاهرة، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، والدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح، فضلا عن عدد من العمد والمشايخ والعواقل من أبناء محافظة مطروح.

وأكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، حريصة على تحقيق التنمية بمحافظة مطروح، باعتبارها واحدة من أهم المحافظات البدوية في مصر، لافتًا إلى أنه تم بها تنفيذ مشروعات قومية الكبرى وعملاقة من شانها تغيير وجه الحياه في مطروح في المستقبل القريب، مثل: مدينة العلمين الحديدة، ومحطة الضبعة النووية، وهي مشروعات ستحقق نمو اقتصادي غير مسبوق للمحافظة، مما يؤكد على انها تحظى بإهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأشار «أبو ستيت» إلى أن مشروع «برايد» يوجه أنشطته وتمويله من الإيفاد بالأساس إلى الاستثمار في البشر وتنمية القدرات للمزارعين والمرأة الريفية، بأساليب الزراعة المتطورة، وعلى الصناعات الصغيرة التي تساهم في تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة ابناء المحافظة، لافتا إلى أن أنشطة المشروع تشكل أيضًا تنمية الثروة الحيوانية، والنباتية بالمحافظة.

وأوضح أنه من خلال المشروع وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتعليم والصحة سيتم إنشاء مدارس متنوعة، ومستشفيات لتقديم الرعاية الصحية بصفة مستمرة طوال العام، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة وقدرات المزارعين والمراة الريفية، مشددًا على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد) ومساهماته الجادة في النهوض بقطاع الزراعة المصرية من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة، لافتًا إلى أهمية تخصيص تمويل أحد هذه المشروعات لمحافظة مطروح، باعتبارها البوابة الغربية لمصر، من خلال مركز بحوث الصحراء وبالتنسيق والتعاون مع محافظة مطروح.

وأشار أبوستيت إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من ابناء مطروح وسيوه ومنطقة جنوب العلمين من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة التي تحقق التنمية المستدامة في مناطق عمل المشروع، كما كلف وزير الزراعة مركز بحوث الصحراء بتنفيذ خطط تفصيلية للتنفيذ الفعال لكل أنشطة المشروع بالتعاون مع جميع الاطراف داخل الوزارة والوزارات الأخرى ذات العلاقة.

من جانبه، قال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن أبرز ما يميز هذا المشروع هو التكامل بين العديد من الأنشطة، حيث سيتم تنفيذ انشطة تتعلق بالمنطقة الممتدة من غرب الضبعة وحتى السلوم والتي تعتمد على الأمطار، كذلك سيتم تنفيذ أنشطة تتعلق بحصاد مياه الأمطار وتنمية وتأهيل الوديان وتطهير الآبار الرومانية القديمة وتنمية المراعي والثروة الحيوانية والرعاية البيطرية، وإنشاء مدارس ووحدات صحية ثابتة ومتنقلة وفصول لمحو الأمية وإنشاء وتمهيد الطرق للربط بين المجتمعات والقرى والنجوع.

وأكد مصيلحي أنه سيتم أيضًا تنفيذ أنشطة تتعلق بالتنمية الزراعية بواحة سيوة، وكذلك أنشطة تتعلق بالصحة والتغذية السليمة والتعليم وإجراء دراسة مستفيضة لإيجاد حلول لمشاكل الصرف الزراعي بواحة سيوة، بالإضافة إلى تنفيذ انشطة تستهدف تقديم الدعم الفنى لشباب الخريجين في الأراضي الجديدة بمنطقة المغرة.