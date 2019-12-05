شكرا لقرائتكم خبر عن «البيع بأقل من المصنع».. جامعة المنصورة تعلن عن معرض للمنتجات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «البيع بأقل من سعر المصنع».. أعلنت جامعة المنصورة عن تنظيم الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة «المعرض المتكامل لدعم وتشجيع المنتجات الوطنية»، خلال الفترة من 9- 19 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف محمد عبدالباسط، رئيس الجامعة، والدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأصدرت جامعة المنصورة، بيان صحفي، الخميس، أكدت فيه أنه يتم تنظيم المعرض في ظل توجيهات القيادة السياسية بدعم وتشجيع الصناعات المحلية والمنتجات الوطنية تحقيقاً لمبدأ التكامل مع المؤسسات والمصانع والشركات المصرية والترويج لمنتجاتهم.

وأوضح البيان: «أن المعرض سيشهد عرضًا لمنتجات عددًا من المصانع والشركات والمؤسسات الوطنية بتخفيضات كبيرة، وذلك بالتعاون مع أكبر المصانع الوطنية منها «الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة غزل المحلة، وشركة بتروتريد للخدمات التجارية البترولية، بجانب مشاركة جهاز شباب الخرجين بالمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدداً من مصانع وشركات الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية»، بالإضافة إلى عرض العديد من المنتجات الخاصة بالوحدات الإنتاجية ذات الطابع الخاص بالجامعة».