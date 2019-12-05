شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرف المتحد»: مبادرة إسقاط العوائد المتراكمة بداية صفحة جديدة لأصحاب المصانع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، عن مبادرة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص، فضلا عن إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج محلي الصنع. كما أعلن محافظ البنك المركزي عن مبادرة لإسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، فضلا عن إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.

وتعقيبا على المبادرة، قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن سياسة الدولة المصرية تتجة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية، خاصة أننا نملك مميزات تنافسية تؤهلنا لدخول الأسواق العالمية والإقليمية خاصة لبلدان القارة الأفريقية.

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وأوضح أن التنمية الوطنية تعتمد على نمو القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملة وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.

وأوضح أن الدولة والبنك المركزي أطلقا عددًا من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير، منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد، فضلا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر، مما يسهم في تحريك الاقتصاد القومية ورفع معدلات التنمية الكلية، والتي تنعكس على رفع مستوي دخل المواطن.

وأشار «القاضي» إلى أن المبادرة تبشر بإغلاق ملف التعثر وإعلان بداية صفحة جديدة لأصحاب المصانع والعودة للأنتاج والتشغيل على مستوي كافة محافظات الجمهورية، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.