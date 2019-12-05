شكرا لقرائتكم خبر عن أسورة «الملكة فريدة» تفوز باستفتاء «أنت من تقرر» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت أسورة ملكية حمراء اللون تخص «الملكة فريدة» باستفتاء «أنت من تقرر» والذى ينفذه متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية كتقليد شهرى للعاملين وجمهور محبى الآثار في الإسكندرية، لإيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور، للعرض مجاناً للجمهور طوال شهر ديسمبر الجارى.

والقطعة الفائزة هي أسورة من البلاتين على شكل مسطرة سطح الأسورة مقسم إلى أربع وحدات زخرفية متماثلة على شكل زهور مرصعة بأحجار من الماس والزمرد والزفير ومحلاة بالمينا السوداء على شكل فستونات وهى من مقتنيات الملكة فريدة (صافيناز ذو الفقار).

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كان الموقع الرسمى للمتحف قد نشر استفتاءً في نوفمبر الماضى صور 5 قطع أسورة لملوك وأمراء الأسرة العلوية لتحديد القطعة التي تنال إعجاب الجمهور وتحوز على قابلية المهتمين بالآثار ليطلق عليها «قطعة الشهر» ويتم عرضها في شهر ديسمبر مجاناً.

وشلمت القطع المعروضة أسورة من الذهب جسمها على شكل ثعبان ينتهي طرفاه برأسين متقابلين ومتشابكين على شكل رأس فيل وجسم الأسورة من الداخل منقوش على شكل زهور وأوراق شجر محلاة بالمينا الملونة ومرصعة بالماس من مقتنيات إلهامي حسين وأسورة ثعبان رأس وذيل من الذهب عبارة عن عقل صغيرة مركب على سوستة من مقتنيات الملكة فريدة (صافيناز ذو الفقار) وأسورة من الذهب على شكل جنزير دبابة مبطنة وللأسورة محبس عبارة عن عمود ذهب يربط طرفي الأسورة وينتهي عمود بقفل ذهب من مقتنيات الأميرة فوزية أحمد.

كما شملت المعروضات أسورة مكونة من توكة ذهب عبارة عن بيوت فصوص متجاورة مرصعة بأحجار من الماس والياقوت الأحمر والفيروز والتوكة متصلة بجريدة ذهب وللجريدة قفل ضاغط لتثبيت التوكة من مقتنيات الأميرة فوزية أحمد فؤاد وأسورة من البلاتين على شكل مسطرة سطح الأسورة مقسم إلى أربع وحدات زخرفية متماثلة على شكل زهور مرصعة بأحجار من الماس والزمرد والزفير ومحلاة بالمينا السوداء على شكل فستونات من مقتنيات الملكة فريدة.