شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صفعه عاملًا على وجهه.. إقالة رئيس حي شمال الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بناء على توصية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إقالة رئيس حي شمال الغردقة من منصبه، بعد أقل من شهرين من تعيينه، بعد قيامه بصفع عامل على وجهه.

وكانت نيابة الغردقة الجزئية، بإشراف المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، قد فتحت التحقيق في البلاغ المقدم من عبدالخالق محمد عبدالخالق، 24 عامًا، عامل خدمات بحي شمال مدينة الغردقة، يتهم فيه ياسر جلال، رئيس الحي، بالتعدي عليه بالضرب بصفعه على وجهه أمام زملائه بالحي وسبه، ما أدى إلى تعرض العامل للإغماء.

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ونشبت مشادة كلامية بين الطرفين، قام خلالها رئيس الحي بصفع العامل على وجهه، وتمكن عدد من العاملين بالحي من إنهاء المشاجرة، فيما تضامن زملاء العامل معه وأعلنوا استياءهم من تصرفات رئيس الحي، حيث سبق أن حضر إلى الحي ممسكًا بكلب، مطالبين المحافظ بالتحقيق في الواقعة.

وقام العامل بالتوجه إلى قسم ثان الغردقة لتحرير محضر ضد رئيس الحي، حيث تمت إحالة العامل المجني عليه إلى مستشفى الغردقة العام لتحرير تقرير طبي.

وفور وقوع المشاجرة، انتقل اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، إلى مقر حي شمال لاحتواء الموقف والتعرف على أسباب المشاجرة، فيما لم يتأثر سير العمل بالحي بالمشاجرة، وأكد شهود عيان أن رئيس الحي سبق أن تشاجر مع العامل من قبل، وتم احتواء الموقف.