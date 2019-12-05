شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات.. ولن نسمح لأحد الركوب بدون تذكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل وزير النقل أنه لن يتم زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد رغم التطوير الذى يحدث حاليا، إلا أنه لن يسمح لراكب باستقلال القطارات بدون تذكرة وسيتم تغريم المخالف وتحصيل قيمة التذكرة منه.

وأضاف وزير النقل أن منتصف 2020 سوف تشهد السكة الحديد تطوير وتحسين كبير فى مستوى الخدمة، حيث هناك 1300 عربة سكة الحديد جديدة بتكلفة 1.1 مليار دولار ستوردها شركة ترانسماش الروسية بجانب 260 جرار جديد مع شركتين أمريكيتين، بجانب المشروعات الأخرى.

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