شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات.. ولن نسمح لأحد الركوب بدون تذكرة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف وزير النقل أن منتصف 2020 سوف تشهد السكة الحديد تطوير وتحسين كبير فى مستوى الخدمة، حيث هناك 1300 عربة سكة الحديد جديدة بتكلفة 1.1 مليار دولار ستوردها شركة ترانسماش الروسية بجانب 260 جرار جديد مع شركتين أمريكيتين، بجانب المشروعات الأخرى.
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