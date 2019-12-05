شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى: لا صحة لانتحار ضابط داخل قسم شرطة بلبيس فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن واقعة انتحار ضابط شرطة بداخل قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية بطلق نارى. وأكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً، وأهاب تحرى الدقة والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول مثل تلك الأخبار.

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