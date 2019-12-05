شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاق قرض لشراء 100 جرار جديد لسكك حديد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 444 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق قرض شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 29-6-2019.

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