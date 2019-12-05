شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس المحافظين بحضور المحافظين الجدد برئاسة مدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، وبحضور المحافظين الجدد، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات وتكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين . وفى بداية الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، التهنئة للمحافظين الجدد، والشكر للمحافظين السابقين . وكان رئيس الجمهورية قد كلف المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل فى محافظته، واستغلال الميزات النسبية فى كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، فضلًا عن المتابعة الميدانية للأوضاع فى المحافظات، والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التى تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية فى هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلى بالضمير الوطنى اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال. Advertisements

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