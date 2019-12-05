شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستقبل جرارات السكة الحديد الجديدة الأمريكية بميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وقال وزير النقل إن سيتم نقل الجرارات الجديدة إلى ورش صيانة الجرارات بمنطقة الفرز بالقاهرة لتبدأ اختبارات الجرار النموذج الوارد ضمن الجرارات الـ 10، حيث سيتم تجربة واختبار الجرار النموذج على خطوط السكة الحديد فترة شهرين أو تحريكها على السكة مسافة 75 ألف كم، ليتم اعتماده عقب التأكد من مطابقته للمواصفات المحددة من قبل هيئة السكة الحديد المصرية.
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