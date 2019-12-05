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وزير النقل يستقبل جرارات السكة الحديد الجديدة الأمريكية بميناء الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس كامل الوزير النقل أول دفعة من الجرارات الأمريكية الجديدة التى وصلت ميناء الإسكندرية وعددها 10 جرارات ضمن التعاقد مع شركة جنرال الكتريك لتصنيع وتوريد 100 جرارات جديدة.

 

وقال وزير النقل إن سيتم نقل الجرارات الجديدة إلى ورش صيانة الجرارات بمنطقة الفرز بالقاهرة لتبدأ اختبارات الجرار النموذج الوارد ضمن الجرارات الـ 10، حيث سيتم تجربة واختبار الجرار النموذج على خطوط السكة الحديد فترة شهرين أو تحريكها على السكة مسافة 75 ألف كم، ليتم اعتماده عقب التأكد من مطابقته للمواصفات المحددة من قبل هيئة السكة الحديد المصرية.

 

 

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