شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مطلق النار بقاعدة بيرل هاربر الأمريكية وإصابة 3 أشخاص..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون بقاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة في هاواي، إن مسلحا فتح النار على القاعدة، مما أدى حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية إلى إصابة ثلاثة أشخاص بينهم اثنان في حالة خطيرة كما تم الإمساك بالمهاجم.

وقالت القاعدة في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي، إن "قوات الأمن بالقاعدة تعاملت مع واقعة إطلاق النار على القاعدة".

وأضافت "وقع الحادث في حوالي الساعة 2:30 ظهرا تقريبا. وبسبب الوضع الأمني الراهن فإنه قد تم إغلاق بوابات الدخول إلى القاعدة".

وجاء في المنشور أن المسؤولين سيدلون بمعلومات إضافية عندما يتوفر لهم المزيد من التفاصيل.

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وأكدت متحدثة باسم القاعدة وقوع إطلاق النار لكنها أحجمت عن إعطاء أي تفاصيل.

وذكرت محطة هاواي نيوز ناو أنه تم الإمساك بالمسلح وقالت إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

وتتألف قاعدة بيرل هاربور - هيكام المشتركة من قاعدة للقوات الجوية الأمريكية ومنشأة بحرية ، وتقع على بعد 13 كيلومترا من هونولولو.



