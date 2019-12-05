شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الناشطة المصرية ثريا بهجت بجائزة فنلندا فى مجال حقوق المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت الناشطة المصرية الفنلندية، ثريا بهجت، بجائزة من فنلندا، تقديراً لجهودها في مجال حقوق المرأة، وقيم التسامح وهي مؤسسة حركة "تحرير بودي جارد" التي شكلتها مجموعة متطوعين ومتطوعات للتصدى لظاهرة التحرش الغوغائي ضد النساء في ميدان التحرير إبان ثورة 2011.

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وذكر بيان وزعته سفارة فنلندا بالقاهرة اليوم الخميس ، أن ثريا بهجت عضو في المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لحركة جيل الفتاة التي تهدف إلى إنهاء ظاهرة ختان الفتيات وقد أطلقت مبادرة "عنوان للمساواة" من أجل تشجيع المؤسسات على التنافس في تحقيق المساواة بين الجنسين.

وأوضح البيان أن فنلندا تولي اهتماما كبيرا بدعم والترويج للمساواة في العالم وتثنى على كل من عملوا من أجل تحقيق هذا الهدف ولهذا تقدم تقديرا خاصا للأفراد والجماعات في دول العالم المكرسين جهودهم للدفع للأمام لشمولية المساواة بين لكل مكونات المجتمع ، مشيرا إلى سعي فنلندا إلى تشجيع إجراء الحوار حول المساواة وتشجيع المبادرات من أجل مجتمع أكثر شمولية.

ولفت إلي أن فنلندا أصدرت قائمة بالفائزين من 16 دولة في يونيو الماضي ، ومن بين الذين فازوا بهذا التقدير أفراد وجماعات من سنغافورة وكرواتيا وناميبيا والنرويج واندونيسيا واليابان يعملون في عدة مجالات ،منها التعليم وحقوق الأقليات والمساواة بين الجنسين.