وزيرا البيئة المصرى والإماراتى يوقعان البرنامج التنفيذى المشترك لحماية البيئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور ثانى بن أحمد الزيودى وزير التغير المناخى والبيئة، البرنامج التنفيذى الأول لحماية البيئة بين مصر والإمارات، لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والسياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية، ومراجعة الأثر البيئي خاصة في مجال المشروعات القومية، وتغير المناخ، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وقد بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد مع وزير البيئة الإماراتي والوفد المرافق له عدد من القضايا البيئية المشتركة وخاصة السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية، وأكدت أنه تم أيضا بحث موقف المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية COP 25 المنعقد حاليا بإسبانيا، ودور مصر والإمارات من خلال المجموعة العربية في الدفع بالمفاوضات الخاصة باتفاق باريس للخروج بآليات تنفيذية وتوحيد الرؤى العربية في قضية تغير المناخ لتحقيق مصلحة الدول العربية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وخاصة سوق الكربون، ودعم الموقف العربي في شق التمويل ومساعدتها في استكمال مسار التنمية الخاص بها.

ومن جانبه، أكد وزير البيئة الإماراتي أن التعاون مع مصر متواصل في عدد من المجالات ومنها المحميات الطبيعية والاستثمار البيئي، ودعم الموقف العربي في مفاوضات المناخ والاستفادة من التجارب الدولية في مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى التجربة الاماراتية في الخطة الوطنية للتقليل من استخدام البلاستيك.

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جدير بالذكر، أن برنامج التعاون يشمل التعاون في مجال نظم المعلومات البيئية، والادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتقييم الأثر البيئي والادارة المتكاملة للكوارث البيئية، والادارة البيئية، ورفع الوعي البيئي.



وزيرا البيئة المصري والاماراتي يوقعان البرنامج التنفيذي المشترك الأول لحماية البيئة (1)