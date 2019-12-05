شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية الفيوم تحتفل بسيامة خمسة كهنة جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت إيبارشية الفيوم بسيامة خمسة كهنة جدد، وكان نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرة الفيوم قد صلى القداس الإلهى صباح الثلاثاء الماضى، بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات سيامة الكهنة الجدد فى درجة القسيسية وهم: - الراهب القس صموئيل - الراهب القس يوسف على كنيسة القديس مكاريوس بمنطقة القديس مكاريوس السكندرى بالفيوم. - الراهب القس مكسيموس النقلوني - الراهب القس يوسف النقلونى على دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم - الشماس الإكليريكى وائل زغلول باسم القس ونس كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس، البياضية، سيلا، مركز الفيوم. كما قام نيافته بتدشين بعض أوانى الخدمة الخاصة بعدد من كنائس الإيبارشية. شارك فى صلوات القداس والسيامة مجمع كهنة الإيبارشية والآباء الرهبان بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون وبمنطقة القديس مكاريوس السكندرى بالفيوم وشعب غفير. Advertisements وعقب القداس انعقد مجمع كهنة الإيبارشية قدم خلاله نيافة الأنبا أبرآم بعض الملاحظات والتوجيهات الخاصة بنواحى الرعاية والخدمة وأجاب على الأسئلة المقدمة من الآباء الكهنة.

بسيامة خمسة كهنة جدد بالفيوم (1)

بسيامة خمسة كهنة جدد بالفيوم (2)

بسيامة خمسة كهنة جدد بالفيوم (3)

بسيامة خمسة كهنة جدد بالفيوم (4)

بسيامة خمسة كهنة جدد بالفيوم (5)

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