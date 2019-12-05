شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: أول دفعة من الجرارات الأمريكية ضمن صفقة قيمتها 600 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف وزير النقل خلال حفل استقبال الجرارات الأمريكية الجديدة، فى ميناء الإسكندرية، أن مصر تستحق الكثير وتحتاج إلى تضافر الجميع، لافتًا إلى الدفعة الأولى من الجرارات عددها 10 جرارات، وتأتى ضمن الصفقة التى تبلغ قيمتها 600 مليون دولار.
وأكد الوزير أن الصفقة تضم 191، بينهم 110 جرارات جديدة و81 جرار يعاد تحديثها ورفع كفاءتها مرة أخرى، لافتا إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات حالية لتطوير السكة الحديد بقيمة حوالى 20 مليار دولار.
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