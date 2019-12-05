شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفوج العاشر من شباب جامعة الزقازيق لزيارة مصنع المحركات بـ"العربية للتصنيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق الفوج العاشر من شباب جامعة الزقازيق؛ لزيارة مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، فى إطار مبادرة "كل يوم جديد" التى تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، بحسب بيان صادر اليوم الخميس من وزارة التعليم العالى، على الأهمية التى توليها الوزارة لزيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، وتعريفهم بما يتم إنجازه على أرض الواقع، بما يسهم فى تنمية قيم الانتماء، والوطنية لدى الشباب الجامعى، وحب العمل لديهم.

من جانبه، حرص كل من اللواء مهندس عصام على عرفة، رئيس مجلس إدارة المصنع ، واللواء حمدى حسين نائب رئيس مجلس الإدارة على استقبال الطلاب، وتقديم الدعم الكامل لهذه الزيارة، حيث استمع الطلبة إلى شرح تفصيلي حول تاريخ إنشاء المصنع ومنتجاته، ثم اصطحاب الطلاب فى جولة للورش الإنتاجية ومعامل المصنع؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج المختلفة داخل المصنع.

وأشار أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير إلى أن هذا الفوج العاشر على التوالى في إطار مبادرة "كل يوم جديد"، الذي تقوم الوزارة بإرسالة لمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع؛ بهدف الوصول لأكبر عدد من الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية، وقد تضمنت الأفواج السابقة شباب جامعات كل من (عين شمس، القاهرة، حلوان، بنها، بورسعيد، الفيوم، كفر الشيخ، طنطا، المنصورة) ، وقاموا بزيارة مصانع(سيماف، والمحركات، والطائرات، وحلوان للصناعات المتطورة، الإلكترونيات، وقادر للصناعات المتطورة، الأخشاب "اتيكو"، الشركة العربية الأمريكية للسيارات"AAV")؛ لتعريف شباب الجامعات على ما لديها من قدرات وإمكانيات بشرية وعلمية وبحثية، ومعامل وأجهزة ومعدات.

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وفي ختام جولتهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية، وعلمية، وبحثية، مشيرين إلى استفادتهم من هذه الزيارة التي سوف تنعكس على الارتقاء بقدراتهم العلمية والتعليمية، معربين عن تطلعهم إلى تكرار الزيارة مرة آخرى.



انطلاق الفوج العاشر من شباب جامعة الزقازيق لزيارة مصنع المحركات (1)



انطلاق الفوج العاشر من شباب جامعة الزقازيق لزيارة مصنع المحركات (2)