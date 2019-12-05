شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين كنيسة الـ 24 قسيسًا فى إخميم بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن نيافة الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلته أمس كنيسة الأربعة وعشرين قسيسًا، فى تذكار عيدهم الذى احتفلت به الكنيسة القبطية أمس.

والكنيسة الجديدة كائنة بالدور الرابع بكنيسة السيدة العذراء فى إخميم بسوهاج، وتم تدشين مذبحها على اسم الأربعة وعشرين قسيسًا والقديس القوى الأنبا موسى الأسود والقديس ايسيذوروس.

شارك فى صلوات التدشين والقداس الذى تلاها عدد كبير من كهنة الإيبارشية.

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تدشين كنيسة الأربعة وعشرين قسيسًا بإخميم (1)



تدشين كنيسة الأربعة وعشرين قسيسًا بإخميم (2)