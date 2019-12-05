شكرا لقرائتكم خبر عن مفأجاة.. تقرير الأمومة والطفولة يبرئ "أحمد وزينب" من عرض طفلتهما للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استلم رفعت منصور وكيل أول نيابة البساتين بإشراف المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة تقرير لجنة من المجلس القومى للأمومة والطفولة عن واقعة اتهام أحمد حسن وزينب باستغلال طفلتهما وتعرضها للخطر .

وجاء تقرير اللجنة التى أمرت النيابة بتشكيلها من مجلس الأمومة والطفولة، عن عدم تعرض طفلة "اليوتيوبر" للخطر، وأنها لم يقما بإيذاء الطفلة بل كانا يداعبانها ولا يوجد أى شيء فى الفيديو به إيذاء للطفلة، فضلا عن أن السيارة التى كانت بها الطفلة مع والديها كانت ثابتة على الطريق وليست متحركة، لتأمر النيابة باستدعاء المتهمين لمواجهتهما بالتحريات.



كان المجلس القومى للطفولة والأمومة، قد تقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد وزوجته زينب، بعد نشرهما عدد من المقاطع المصورة حول طفلتيهما الرضيعة إيلين، كانت وسيلتهما لجنى أرباح طائلة من "يوتيوب" و"السوشيال ميديا" بشكل عام، ما أوقع الثنائى فى أزمة مع رواد "السوشيال ميديا"، بسبب ما وصفوه بـ"استغلال الطفلة للتربح"، فضلا عن "الإيذاء.