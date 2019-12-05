شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة كردستان العراق فى جوالات سياحية للمزارات الدينية بالقاهرة الكبرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه أشاد الوفد بالتنظيم الرائع للزيارات السياحية منذ بداية الدورة التدريبية، كما قام أحد المشاركين بالدورة التدريبية بتسجيل كلمة عند مقام الإمام الشافعي، أثنى فيها على أئمة أهل العلم الوسطي وأصحاب الفكر المستنير، مهدياً شكره لفضيلة الإمام الأكبر وإلى القائمين على العمل بالمنظمة اعلى تنظيم هذه الدورات والزيارات الهامة بالنسبة للمتدربين.
كما أكد الوفد على مدى استفادتهم بالمحتوى العلمى للدورة الذي يحاضر به كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف وعلى رأسهم د الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، و الدكتور أحمد معبد شيخ المجالس الحديثية، و الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وكوكبة من كبار علماء جامعة الأزهر الشريف.
جدير بالذكر أنه تستمر فاعليات هذه الدورة التدريبية حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، ليستكمل المتدربون البرنامج التدريبي المعد لهم بمقر المنظمة.
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