اتحاد العمال: مبادرة إسقاط فوائد الديون عن 5184 مصنعا خطوة مهمة لإعادة عجلة الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن مبادرة البنك المركزى بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المرتبطة بالصناعة وإسقاط فوائد الديون على 5184 مصنعا متعثرا يعتبر خطوة مهمة فى إعادة دوران عجلة الإنتاج من جديد.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فى بيان له، أن الخطوات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية بتطوير البنية الأساسية لتطوير الاقتصاد المصرى من إنشاء طرق وكبار وتطوير منظومة الكهرباء كان لابد أن يتبعها إزالة معوقات الصناعة والانطلاق نحو ثورة صناعية جديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعرب البدوى، عن أمله بأن تكون مبادرة البنك المركزى خطوة تتبعها خطوات أخرى مثل إنشاء مجمعات صناعية كبيرة تكون قادرة على تشغيل أكبر عدد من العمال وبالتالى تقليل نسبة البطالة بالإضافة إلى دوران عجلة الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإنتاج المصرى.
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