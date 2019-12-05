شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا لمحافظ القاهرة بإنشاء مجمع مصالح بالوايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارا، اليوم، لـ محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بتخصيص قطعة أرض من تقسيم المنطقة الصناعية بحى الوايلى لإنشاء مجمع مصالح حكومية لخدمة المواطنين. ونص القرار على تخصيص جزء من المبنى يكون مقرا لحى الوايلى، وينشأ المبنى على ارتفاع 6 أدوار وعلى مساحة 60% من الأرض، وذلك بحق الانتفاع بدون مقابل، على أن يتم الإنشاء خلال سنة ويلغى التخصيص إذا لم يتم الإنشاء فى هذه المدة، أو إنشاء أنشطة مخالفة للتخصيص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرارا لمحافظ القاهرة بإنشاء مجمع مصالح بالوايلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.